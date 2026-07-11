На Украине признали неспособность сбивать российские ракеты

На Украине признали, что ВСУ ночью не сбили ни одной баллистической ракеты РФ

В ночь на 11 июля система противовоздушной обороны (ПВО) не смогла сбить ни одной российской баллистической ракеты «Искандер-М». Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на утреннюю сводку Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что в общей сложности российские войска ударили по Украине шестью баллистическими ракетами, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, двумя противорадиолокационными ракетами Х-31 и 121 ударным беспилотником различных типов.

Утром 11 июля в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России в ночь на 11 июля ударили высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военной промышленности Украины в Киеве, задействованным в производстве и хранении дронов, а также по объектам портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске, Измаиле Одесской области, которые использовались для доставки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов.

При этом в российском ведомстве не называли количество примененных средств поражения при ударах по Украине.

Ранее Путин пообещал увеличить интенсивность ударов по инфраструктуре Украины.