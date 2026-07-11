Турция призывает к конструктивным переговорам с Россией по С-400

Конструктивные переговоры с Россией необходимы для решения вопроса, связанного с российскими зенитными ракетными комплексами С-400. Об этом в интервью National заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«На данный момент я не могу назвать ни конкретную страну, ни процесс, ни вариант решения. Как я уже говорил, у двух президентов есть политическая воля», — сказал он, отвечая на вопрос о возможной перепродаже ЗРК С-400.

Фидан подчеркнул, что Россия, как поставщик комплексов, должна участвовать в переговорах, так как без ее участия реализация договоренностей с третьими странами невозможна.

До этого Euroactiv со ссылкой на источники сообщил, что Турция ради закупки американских истребителей F-35 может продать российские зенитно-ракетные комплексы C-400 Южной Корее вместо возвращения их России.

В материале отмечается, что Анкара была исключена из программы поставок F-35 в 2019 году после приобретения российских ЗРК, которые, по мнению Вашингтона, представляют угрозу для американских технологий, так как способны собирать радиолокационные данные о самолетах F-35. Euractiv указывает, что Дональд Трамп может пойти на уступки Анкаре в вопросе продажи истребителей.

Ранее в Кремле рассказали, обсуждал ли Путин планы Эрдогана вернуть комплексы С-400.