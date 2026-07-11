В Новороссийске объявлена угроза атакие БПЛА

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем аккаунте в мессенджере «Макс», что в городе действует угроза атаки БПЛА.

«На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников», — поделился Кравченко.

30 июня в Новороссийске объявляли угрозу атаки безэкипажных катеров. Он пояснил, что по береговой линии звучит сирена — сигнал «Внимание всем». В районе городской набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской перекрыто движение транспорта, запрещено осуществлять прогулки по набережной.

17 июня стало известно о налете украинских дронов на Новороссийск.

В мае в Новороссийске в результате падения фрагментов беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание на территории нефтебазы. Пожары произошли в нескольких технических и административных зданиях. Кроме того, обломки дронов упали на территории, где расположен топливный терминал.

Ранее в сети появились кадры последствий атаки БПЛА на Новороссийск.