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В Новороссийске объявлена угроза атакие БПЛА

Мэр Кравченко: в Новороссийске действует угроза атаки дронов
Anatolii Stepanov/Reuters

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем аккаунте в мессенджере «Макс», что в городе действует угроза атаки БПЛА.

«На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников», — поделился Кравченко.

30 июня в Новороссийске объявляли угрозу атаки безэкипажных катеров. Он пояснил, что по береговой линии звучит сирена — сигнал «Внимание всем». В районе городской набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской перекрыто движение транспорта, запрещено осуществлять прогулки по набережной.

17 июня стало известно о налете украинских дронов на Новороссийск.

В мае в Новороссийске в результате падения фрагментов беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание на территории нефтебазы. Пожары произошли в нескольких технических и административных зданиях. Кроме того, обломки дронов упали на территории, где расположен топливный терминал.

Ранее в сети появились кадры последствий атаки БПЛА на Новороссийск.

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