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Армия

В Новороссийске звучит сирена предупреждения об угрозе атаки БЭК

Мэр Кравченко: в Новороссийске объявлена угроза атаки безэкипажных катеров
Виталий Аньков/РИА Новости

В Новороссийске объявлена угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Он пояснил, что по береговой линии звучит сирена — сигнал «Внимание всем». В районе городской набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской перекрыто движение транспорта, запрещено осуществлять прогулки по набережной.

Кравченко напомнил о запрете снимать и выкладывать в социальные сети фото и видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб.

Глава города призвал не находиться на открытом пространстве около моря и не подходить дома к окнам.

17 июня стало известно о налете украинских дронов на Новороссийск.

10 июня на территории Новороссийска была объявлена угроза применения безэкипажных катеров.

Ранее в сети появились кадры последствий атаки БПЛА на Новороссийск.

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