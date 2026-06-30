В Новороссийске звучит сирена предупреждения об угрозе атаки БЭК

В Новороссийске объявлена угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Он пояснил, что по береговой линии звучит сирена — сигнал «Внимание всем». В районе городской набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской перекрыто движение транспорта, запрещено осуществлять прогулки по набережной.

Кравченко напомнил о запрете снимать и выкладывать в социальные сети фото и видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб.

Глава города призвал не находиться на открытом пространстве около моря и не подходить дома к окнам.

17 июня стало известно о налете украинских дронов на Новороссийск.

10 июня на территории Новороссийска была объявлена угроза применения безэкипажных катеров.

Ранее в сети появились кадры последствий атаки БПЛА на Новороссийск.