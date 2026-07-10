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Россиянам покажут новый документальный цикл из освобожденного Северска

RT показал новую серию репортажей из освобожденного Северска
Евгений Биятов/РИА Новости

Телеканал RT запустил новый цикл материалов военного документалиста Клима Поплавского из освобожденного Северска в ДНР. Первый выпуск получил название «Северская сага. Дневник первый: Проводник».

Поплавский пояснил, что все действия, показанные в кадре — от разведки и поиска подходов до первых контактов с оставшимися жителями и плана эвакуации, — были разработаны и выполнены одним из центральных персонажей проекта, бойцом с позывным Гусар, который специализируется на борьбе с беспилотниками.

Как отметил журналист, именно через восприятие Гусара зритель знакомится с освобожденным в декабре городом. Благодаря этому бойцу съёмочная группа могла передвигаться относительно безопасно в условиях, где воздушное пространство контролируется исключительно дронами.

«Дронами заселены и небо, и земля. На земле их называют ждунами. Управляют ими женщины из нацбата «Сара Коннор». Охота идёт ежесекундно. Позже мирные жители будут эвакуированы — с невероятным риском для всех участников. Но сначала к ним нужно было добраться», — рассказал репортёр.

По словам съёмочной группы, Гусар знал улицы Северска так, словно прожил в нем много лет. Он инструктировал команду RT, оказавшуюся в городе первой после его освобождения, как передвигаться с наименьшей угрозой для жизни.

Вместе с Гусаром и военным оператором Виктором Кирчевым документалист провел в Северске первый месяц из двух запланированных.

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