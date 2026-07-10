Российские военные повредили важный для логистики ВСУ мост в ДНР

ВКС России повредили необходимый для логистики ВСУ мост в районе Славянска в ДНР

Российская авиация нанесла серьезные повреждения мосту, находящемуся под контролем противника в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает источник «Звезды».

Для атаки использовались корректируемые авиационные бомбы, отмечается в публикации. На представленных фотографиях видно, что мост получил значительные разрушения.

Уточняется, что данный мост связывает населенные пункты Черкасское, Александровка и Дмитровка. Он служит важным элементом логистической инфраструктуры противника в районе Славянска. Повреждение моста вынуждает технику обходить его, что замедляет передвижение ВСУ и делает их маршруты более предсказуемыми.

В начале июля в Минобороны рассказывал, что операторы дронов Вооруженных сил РФ поразили мост в зоне боевых действий, которым пользовались украинские военнослужащие. Ударам также подверглись автомобильная техника, наземные робототехнические комплексы, элементы системы связи, укрытия, блиндажи, пункты временной дислокации личного состава и другие объекты.

Ранее российские военные сбросили ФАБ-500 на объекты ВСУ в Харьковской области и ДНР.