Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Омбудсмен рассказала, на какой российский регион приходится четверть ударов ВСУ

Лантратова: около четверти ударов ВСУ приходится на Херсонскую область
Алексей Смагин/РИА Новости

На Херсонскую область приходится порядка четверти всех ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам гражданской инфраструктуры РФ. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня особенно тяжело Херсонской области, на нее приходится около четверти всех украинских ударов по нашим объектам гражданской инфраструктуры», — сказала омбудсмен во время международного онлайн-телемоста «Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области».

8 июля Лантратова заявила, что впервые за длительный период международные правозащитные организации начали давать официальные ответы, в которых признаются преступления Украины. Она обратила внимание на то, что Россия информирует международную общественность по всем фактам преступлений против мирных людей. По словам омбудсмена, о них известно Верховному комиссару ООН по правам человека, Совету по правам человека ООН, а также Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее в Кремле пообещали, что преступления Украины не будут забыты.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подарить ребенку деньги на квартиру, чтобы при разводе жилье осталось только его собственностью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!