На Херсонскую область приходится порядка четверти всех ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам гражданской инфраструктуры РФ. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня особенно тяжело Херсонской области, на нее приходится около четверти всех украинских ударов по нашим объектам гражданской инфраструктуры», — сказала омбудсмен во время международного онлайн-телемоста «Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области».

8 июля Лантратова заявила, что впервые за длительный период международные правозащитные организации начали давать официальные ответы, в которых признаются преступления Украины. Она обратила внимание на то, что Россия информирует международную общественность по всем фактам преступлений против мирных людей. По словам омбудсмена, о них известно Верховному комиссару ООН по правам человека, Совету по правам человека ООН, а также Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее в Кремле пообещали, что преступления Украины не будут забыты.