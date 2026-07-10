В МЧС России опровергли сообщения о ЧП на Московском НПЗ

В МЧС сообщили, что на территории Московского НПЗ не зафиксировано происшествий

Происшествий на территории Московского нефтеперерерабатывающего завода (НПЗ) не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, передает ТАСС.

«В связи с распространяемой информацией в социальных сетях Главное управление МЧС России по Москве сообщает, что происшествий на территории Московского НПЗ не зафиксировано», — говорится в пресс-релизе.

Днем 10 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере «Макс», что средства противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотников на подлете к столице.

До этого стало известно, что на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края произошел пожар вследствие атаки украинских беспилотников. Спасатели смогли оперативно ликвидировать пламя.

Утром 10 июля в министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны за ночь выявили и уничтожили 376 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над регионами России.

Ранее Новак заявил, что российские власти делают все для усиления защиты НПЗ.