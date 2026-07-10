В Подмосковье на полчаса объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили на территории Московской области. Об этом в канале в мессенджере «Макс» сообщил региональный РСЧС.

Заявление было опубликовано в 11:26 мск.

«Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге», — говорится в тексте.

В РСЧС добавили, что в связи с введением особого режима в Подмосковье могут наблюдаться сбои в работе мобильного интернета.

Ракетная опасность действовала чуть меньше 30 минут. Ее отменили в 11:54 мск.

9 июля главный конструктор и совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что Киев намерен с помощью новой баллистической ракеты нанести удар по Москве. По его словам, Украину от приобретения баллистической ракеты отделяет только испытание двигателя. После завершения этого этапа Fire Point начнет летные испытания. Штилерман добавил, что при подтверждении управляемости новой ракеты специалисты приступят к ее испытаниям на территории РФ.

Ранее сразу в трех российских регионах объявили ракетную опасность.