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Армия

Россия передала в ОЗХО данные о применении химоружия Киевом

Россия передала ОЗХО новые данные о нарушениях Украиной Конвенции о химоружии
Сергей Отрошко/РИА Новости

Москва передала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) новые данные о нарушениях Украиной международных обязательств, включая использование токсичных веществ. Об этом ТАСС заявил постпред РФ при организации Владимир Тарабрин.

«РФ представила Исполнительному совету очередную порцию информации о нарушениях Украиной своих обязательств по КЗХО (Конвенция о запрещении химического оружия)», — отметил он на полях 112-й сессии Исполнительного совета ОЗХО.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона ожидает от организации конкретной реакции на полученные факты использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) токсичных химикатов, в частности дымовых гранат с хлорпикрином в Донецкой народной республике (ДНР).

Тарабарин ранее предупреждал, что в зоне специальной военной операции растут риски провокаций со стороны ВСУ с применением химического оружия. По его словам, это связано с неблагоприятной для Украины ситуацией на линии боевого соприкосновения, поэтому в подобных условиях Киев готов пойти на любые шаги.

Ранее на освобожденной части ДНР обнаружили склады химоружия.

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