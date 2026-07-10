В Черниговской области «азовцы» открыли огонь по бойцам теробороны ВСУ

Члены националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) открыли заградительный огонь по бойцам территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Национальной гвардии Украины в Черниговской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«По данным радиоперехватов, «азовцы» открыли заградительный огонь по солдатам 3-го батальона 119-й бригады теробороны и Нацгвардии», — рассказал источник агентства.

Он уточнил, что боестолкновения были зафиксированы в районе населенного пункта Турья.

Как отметили в силовых структурах, командование ВСУ приказало бойцам теробороны перейти на новые позиции. Те заблаговременно оповестили о своей передислокации Национальную гвардию Украины, однако это не остановило членов «Азова» от обстрела.

5 июля в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что военнослужащие страны ударили по железнодорожному составу в Черниговской области. Состав перевозил грузы в интересах ВСУ и в момент атаки находился в населенном пункте Олешня. По информации ведомства, российские бойцы в ходе ударов использовали беспилотники типа «Герань-2 Сикер».

Ранее в ВСУ предупредили, что Вооруженные силы РФ якобы могут начать наступление в Черниговской области.