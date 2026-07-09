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Армия

Семьи попавших в ВСУ колумбийцев вышли на протесты

ТАСС: в Боготе родственники завербованных в ВСУ колумбийцев вышли на протесты
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В Боготе десятки родственников колумбийцев, которые обманным путем попали в Вооруженные силы Украины (ВСУ), вышли на акцию протеста. Об этом сообщил ТАСС представитель силовых структур России.

По его словам, митингующие требуют от колумбийских властей обратить внимание на проблему вербовки украинской разведкой наемников внутри страны, а также озаботиться судьбами пленных и пропавших без вести колумбийцев.

5 июля представитель пророссийского подполья рассказал, что в рядах ВСУ находятся около 16,5 тыс. иностранных наемников. По его словам, большая часть из них — выходцы из стран Латинской Америки, включая Колумбию и Венесуэлу. При этом количество наемников из США, Великобритании, Германии и Канады в последнее время уменьшилось.

18 июля газета Berliner Zeitung сообщила, что на Украине пропали без вести 502 наемника ВСУ из Колумбии. Издание уточнило, что украинская сторона официально объявила пропавшими без вести 446 из них. Еще о 56 случаях заявили родственники наемников, которые потеряли с ними связь.

Ранее наемники из Колумбии призвали власти страны вызволить их с Украины.

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