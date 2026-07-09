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Армия

Иранские военные нанесли удар по авиабазе США в Иордании

IRIB: КСИР ударил 10 ракетами по авиабазе США Аль-Азрак в Иордании
AP

Корпус стражей исламской революции (КСИР) произвел ракетный обстрел американской авиабазы Аль-Азрак, расположенной в Иордании. По сообщению гостелерадио исламской республики, было выпущено десять баллистических ракет.

«В результате запуска десяти баллистических ракет были поражены командно-контрольный центр противника на Ближнем Востоке и авиабаза Аль-Азрак в Иордании», — говорится в сообщении.

Кроме того, КСИР утверждает, что был атакован центр управления войсками.

8 июля президент США, выступая на полях саммита НАТО, заявил о прекращении действия перемирия между Вашингтоном и Тегераном.

Он охарактеризовал иранское руководство как «больных людей» и «отбросы общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», удаление которой, по его мнению, необходимо для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке. Кроме того, президент США подчеркнул, что не видит смысла в дальнейших переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране заявили об уничтожении американских истребителей на базе США в Иордании.

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