Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Иран за последние две недели увеличил пропускную способность Ормузского пролива

КСИР: Иран увеличил пропускную способность Ормузского пролива до 50%
Reuters

Иран работает над постепенным возобновлением проходимости Ормузского пролива, уровень судоходства уже достиг 50% от довоенного. Об этом заявили военно-морские силы (ВМС) КСИР, передает телерадиовещательная корпорация IRIB.

«Воины сопротивления за последние две недели стабилизировали управление Ормузским проливом и обеспечили его безопасность. Они также постепенно открыли его, увеличив пропускную способность примерно до 50% от довоенного уровня», — говорится в заявлении КСИР.

В то же время отмечается, что вмешательства США «в определение маршрутов передвижения серьезно нарушают ход постепенного возобновления работы» Ормузского пролива.

В ночь на понедельник, 6 июля, иранские военные выпустили не менее двух ракет по торговым судам, проходящим через Ормузский пролив. Атаки были осуществлены по истечении недельного соглашения между США и Ираном о приостановке ударов в проливе.

7 июля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что танкер с нефтью под флагом Саудовской Аравии был поврежден в районе Ормузского пролива недалеко от побережья Омана.

Ранее США предложили Ирану разморозить активы в обмен на Ормузский пролив.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хеликобактер можно подхватить в семье и в офисе. Правда и мифы о виновнике рака желудка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!