Иран за последние две недели увеличил пропускную способность Ормузского пролива

Иран работает над постепенным возобновлением проходимости Ормузского пролива, уровень судоходства уже достиг 50% от довоенного. Об этом заявили военно-морские силы (ВМС) КСИР, передает телерадиовещательная корпорация IRIB.

«Воины сопротивления за последние две недели стабилизировали управление Ормузским проливом и обеспечили его безопасность. Они также постепенно открыли его, увеличив пропускную способность примерно до 50% от довоенного уровня», — говорится в заявлении КСИР.

В то же время отмечается, что вмешательства США «в определение маршрутов передвижения серьезно нарушают ход постепенного возобновления работы» Ормузского пролива.

В ночь на понедельник, 6 июля, иранские военные выпустили не менее двух ракет по торговым судам, проходящим через Ормузский пролив. Атаки были осуществлены по истечении недельного соглашения между США и Ираном о приостановке ударов в проливе.

7 июля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что танкер с нефтью под флагом Саудовской Аравии был поврежден в районе Ормузского пролива недалеко от побережья Омана.

Ранее США предложили Ирану разморозить активы в обмен на Ормузский пролив.