Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Польша объявила о запуске производства собственного аналога дрона «Шахед»

Замминистра обороны Польши Томчик объявил о запуске производства аналога Shahed
US DOD

Польша запускает производство дрона-камикадзе, аналогичного иранскому Shahed. Об этом заявил замминистра нацобороны республики Цезари Томчик на линии по сбору беспилотников, сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, Польша давно нуждалась в собственном аналоге «Шахеда» для нанесения «глубоких ударов». Он подчеркнул, что польский беспилотник Hornet полностью национальной разработкой, созданной в Институте военно-воздушных сил при участии польских ученых: все права на нее принадлежат министерству обороны.

«Дрон, который находится за нами, то есть польский Hornet, это ответ на все, что делается на современном поле битвы», — обратился Томчик к журналистам.

Замминистра пояснил, что задача производства Hornet — не накопление десятитысячного арсенала беспилотников на складах, а создание предприятия, позволяющего резко нарастить выпуск дронов в короткие сроки, чтобы гибко реагировать на международную ситуацию.

Иранские беспилотники-камикадзе «Шахед» (Shahed) представлены двумя основными моделями — Shahed-131 и Shahed-136. Они способны поражать цели на расстоянии до 2500 км и оснащены фугасной боевой частью. Главные преимущества этих аппаратов — низкая стоимость (от $20 до $50 тыс.), простота производства и возможность массового применения, что позволяет использовать их и для подавления систем ПВО, и для нанесения ударов по тыловым объектам.

Ранее в Варшаве заявили о согласии Киева обменять свои БПЛА на польские боевые самолеты.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хеликобактер можно подхватить в семье и в офисе. Правда и мифы о виновнике рака желудка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!