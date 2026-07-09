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Армия

Польский политик рассказал о помощи российским солдатам на фронте

Польский политик Толвиньский передал российским военным 20 медицинских наборов
Станислав Красильников/РИА Новости

Польский политик Кшиштоф Толвиньский, представляющий партию «Фронт», сообщил в социальной сети X, что купил медицинские наборы для российских военнослужащих, участвующих в боевых действиях.

Свое заявление он сопроводил видеозаписью, на которой рассказал, что закупил 20 комплектов первой медицинской помощи. В доказательство политик продемонстрировал счет-фактуру и сами наборы, отметив, что гуманитарная помощь передается при содействии Либерально-демократической партии Белоруссии.

Толвиньский заявил, что рассчитывает, что российским военнослужащим не придется использовать эти медицинские средства, однако подчеркнул готовность оказать помощь при необходимости. По его словам, этот жест, который он назвал выражением позиции многих поляков, должен показать, что война закончится, а помогать людям необходимо всегда. Также политик осудил ранее проводившийся в Польше сбор средств на покупку оружия для Украины.

Кроме того, Толвиньский выразил мнение, что польское государство и большинство общества заняли ошибочную моральную и политическую позицию в конфликте между украинцами и русскими. Он заявил, что бесплатная передача оружия или публичный сбор средств для одной из сторон конфликта неизбежно повлечет последствия и ответственность.

Политик также высказал мнение, что российские военнослужащие ведут борьбу за новый мировой порядок, мир и против нацизма, чтобы, по его утверждению, в соседней стране не развивались бандеровщина, нацизм или опирающаяся на них власть.

В завершение Толвиньский заявил, что хотел показать существование поляков, которые, по его словам, считают, что российские военнослужащие сражаются за правое дело.

Ранее в Госдуме заявили об увеличении интенсивности ударов по Украине более чем в 12 раз.

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