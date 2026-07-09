В Турции назвали ложными сообщения о передаче российских С-400 третьей стране

Информация о якобы передаче Турцией российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 третьей стране не соответствует действительности. Об этом заявил в интервью РИА Новости источник в турецком правительстве.

9 июля газета Hürriyet сообщила, что Анкара и Вашингтон якобы обсуждают вариант передачи российских ЗРК С-400 одной из стран Персидского залива.

Собеседник РИА Новости утверждает, что такой ситуации нет, обсуждений о передаче ЗРК не ведется.

В 2017 году Турция заключила с Российской Федерацией контракт на поставку полкового комплекта С-400. Анкара получила ЗРК в течение лета и осени 2019 года. При этом США настаивали на том, чтобы Турция отказалась от российских комплексов в пользу американского Patriot, но республика на это не пошла. В ответ Вашингтон исключил Анкару из программы поставок новейших самолетов-истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса.

Ранее сообщалось, что Турция может продать российские С-400 Южной Корее ради F-35.