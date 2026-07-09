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Армия

Военные Ирана уничтожили в стране террористические группировки, подготовленные США

КСИР сообщил о разгроме в Иране террористов, поддерживаемых США
Francisco Seco/AP

Военные Ирана в ходе превентивной операции разгромили террористические группировки, поддерживаемые США и Израилем на юго-востоке и северо-западе исламской республики. Об этом заявил командующий сухопутными силами Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Мохаммад Карами, передает гостелерадиокомпания страны IRIB.

«КСИР и армия, (действуя) плечом к плечу, разгромили позиции этих группировок в ходе превентивной операции», — говорится в заявлении.

До этого КСИР заявил, что военно-морские и воздушно-космические силы Ирана нанесли ракетно-дроновые удары по американским военным базам в Кувейте и Бахрейне.

По утверждению иранских военных, были атакованы объекты на базах Али ас-Салем и Арифджан в Кувейте, а также Эль-Джуфейр и Шейх-Иса в Бахрейне. В заявлении говорится, что операция стала ответом на недавние удары США по территории Ирана. В случае новых американских атак Тегеран готов расширить ответные меры и нанести удары по другим военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее в Катаре призвали США и Иран к конструктивному диалогу.

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