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Армия

Российские бойцы двое суток прятались у позиций ВСУ перед штурмом

Командир Макаревич: бойцы СВО двое суток скрывались в 15 метрах от ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие российской группировки войск «Центр» в течение двух суток скрытно находились всего в 15–20 метрах от патрулей ВСУ, ведя наблюдение за противником, после чего приняли участие в освобождении укрепленного по флангам населенного пункта. Об этом РИА Новости сообщил командир штурмового взвода 228-го полка Дмитрий Макаревич.

По его словам, перед началом операции бойцы под его командованием скрытно проникли к населенному пункту и укрылись у забора. Там они провели двое суток, собирая оперативную информацию и ожидая подхода дополнительных малых пехотных групп.

Макаревич рассказал, что путь к центру населенного пункта пролегал через открытый участок местности протяженностью около 800 метров. Несмотря на то что патрули ВСУ проходили всего в 15–20 метрах, российские военнослужащие оставались незамеченными, продолжая наблюдение и накапливая силы для последующего штурма.

После сосредоточения необходимых подразделений российские бойцы начали наступление из центральной части населенного пункта в направлении флангов. По словам командира, противник не ожидал атаки с этого направления, поскольку основное внимание было сосредоточено на флангах и подъездных путях, что позволило успешно провести штурм.

Ранее российский офицер заявил, что видел женщину в рядах ВСУ.

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