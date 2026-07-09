Российский командир заявил, как военные вынудили ВСУ перемещаться только по ночам

Подразделения беспилотных систем группировки войск «Север» лишили украинские силы возможности свободно перемещаться днем в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил командир подразделения с позывным «Сват».

По его словам, сейчас украинские военные перемещаются преимущественно в ночное время, в том числе для снабжения своих подразделений. Командир заявил, что днем такие передвижения стали невозможны, а ночью их возможности также были существенно ограничены. По его утверждению, это позволяет передовым подразделениям продолжать выполнение задач по созданию буферной зоны безопасности в Харьковской области.

«Сват» также рассказал, что в июне расчеты подразделений беспилотных систем 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили несколько наземных роботизированных комплексов снабжения, более десяти квадроциклов и багги, свыше пяти автомобилей, а также склады материально-технических средств противника.

Командир отметил, что наземные роботизированные комплексы активно использовались для доставки боеприпасов и продовольствия на передовые позиции и являлись важной частью логистики ВСУ. По его словам, расчеты беспилотников систематически выявляют и уничтожают как такие комплексы, так и другой автомобильный транспорт.

Ранее ВСУ сообщили о потере семи роботизированных платформ на харьковском направлении.