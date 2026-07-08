Российские силы нанесли «удар возмездия» по объектам в Киеве

Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и ТЭК в Киеве

В ночь на 8 июля российские силы провели массированную атаку на объекты военно-промышленного комплекса Украины, расположенные в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

Отмечается, что групповой удар был нанесен «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».

Кроме того, российские войска при помощи боевых самолетов, беспилотников и ракет уничтожили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ), склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 157 районах в зоне проведения спецоперации.

До этого в Генштабе украинской армии заявили, что объект, на котором произошла серия взрывов после массированной атаки российских военных, не входит в сферу управления ВСУ. Утверждается, что приказ главнокомандующего ВСУ о запрете размещения военных объектов, в том числе складов с боеприпасами, рядом с гражданской застройкой «остается в силе».

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.