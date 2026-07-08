Над регионами России сбили 111 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 111 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России и акваториями двух морей. Об этом сообщило Минобороны РФ в канале в мессенджере «Макс».

По данным оборонного ведомства, дроны были уничтожены над территориями Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской областей и Московского региона. Также БПЛА сбили над Краснодарским краем, Татарстаном, Башкортостаном, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.

В Минобороны уточнили, что попытки атак были осуществлены в период с 8:00 по 20:00 мск. ВСУ задействовали беспилотники самолетного типа.

Ночью и утром 8 июля украинские беспилотники атаковали российские регионы: в Татарстане повреждены предприятия, есть раненые. В Ростовской области сбили 70 БПЛА, удары пришлись по двум танкерам в Таганрогском заливе. В соседнем Краснодарском крае атакована станция газопровода «Голубой поток», а в Крыму обесточены несколько районов из-за ударов по энергообъектам. Что известно о последствиях ударов — в материале «Газеты.Ru».

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