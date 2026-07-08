В Краснодарском крае ВСУ нанесли удар по инфраструктуре «Голубого потока»

Украина атаковала инфраструктуру поставок газа в Турцию в Краснодарском крае

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали инфраструктуру газопровода «Голубой поток». Об этом сообщила компания «Газпром» в Telegram-канале.

«Компрессорная станция «Краснодарская», задействованная в цепочке поставок российского газа по газопроводу «Голубой поток», подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Атака была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию», — говорится в сообщении.

По данным компании, нарушений поставок удалось избежать благодаря оперативно принятым мерам.

Несколькими часами ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал атаку ВСУ на инфраструктуру «Голубого потока». Он отметил, что Москва неоднократно обращала внимание Турции на «очень опасную деятельность» Украины и ее постоянные попытки атаковать объекты энергоинфраструктуры, связанные с передачей газа.

Ранее оператор «Северного потока 2» потребовал отменить запрет на российский газ.