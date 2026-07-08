Лантратова анонсировала новый обмен пленными с Украиной

Лантратова: в ближайшее время будут новые обмены пленными между РФ и Украиной

В ближайшее время будут начаты новые обмены военнопленными между российской и украинской стороной. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, пишет ТАСС.

По ее словам, на данный момент ведется работа над ускорением обмена пленными.

Также Лантратова уточнила, что все мирные жители Курской области, находившиеся в плену на Украине, вернулись домой. Однако остаются пропавшие без вести.

В июне Москва и Киев провели три успешных обмена пленными, в результате которых домой вернулись 550 российских бойцов. В частности, 26 июня Россия и Украина при посредничестве ОАЭ провели обмен военнопленными по формуле «160 на 160». Российских бойцов привезли в Белоруссию, где им оказали медицинскую и психологическую помощь, после чего самолетом доставили в Подмосковье.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что обмены пленными фактически являются единственным вопросом, по которому России и Украине удается договариваться на данный момент. Парламентарий добавил, что менять пленных необходимо в любых пропорциях, поскольку жизнь и судьба каждого российского солдата важны.

Ранее Лантратова отчиталась о работе по установлению судьбы военных, пропавших на СВО.