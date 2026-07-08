Российский боец обвинил военных ВСУ в грабеже мирных жителей Красного Лимана

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) отбирали еду и воду у жителей Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Тобол».

«Как правило [местные жители] рассказывают, что когда в городе находился противник — заходили в квартиры, все у них забирали — воду, еду, какие-то бытовые приборы. То есть такое. Очень просят помощи в обеспечении водой и пищей и все остальным», — сказал офицер.

«Тобол» добавил, что основные пути снабжения подразделений ВСУ в городе были отрезаны, из-за чего остатки сил истощены. По его словам, украинские военные переодеваются в гражданскую одежду, чтобы скрыться от российских военнослужащих.

Несколькими часами ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России, наступая западнее Красного Лимана, взяли два опорных пункта ВСУ. В результате было уничтожено «до 15 украинских солдат, три автомобиля, пять наземных роботизированных комплексов и 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами».

Ранее Герасимов доложил Путину об обстановке в Красном Лимане.