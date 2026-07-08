В Киеве произошли новые взрывы

В Киеве раздались новые взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Издание пишет, что взрывы происходят в разных частях города. Украинские СМИ также сообщают о сильном пожаре в Киеве. В столице Украины уже почти два часа действует режим воздушной тревоги.

По данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога действует в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.

Минобороны РФ утром 8 июля отчиталось о групповом ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Одной из целей стало предприятие «Самсунг-Украина», где производились и хранились комплектующие для ракет FP-5 «Фламинго». Также был поражен цех по сборке беспилотников большой и средней дальности.

Украинские СМИ сообщают, что по Киеву был нанесен удар семью ракетами: пятью баллистическими ракетами «Искандер» и С-400, а также двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П, запущенными со стороны Черного моря. В ВСУ признали, что российские ракеты сбить не удалось. Под удары также попали объекты в Харькове, Полтавской и Черниговской областях.

Ранее очевидцы сняли последствия масштабного удара по Киеву.