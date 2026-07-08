Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Российские войска впервые уничтожили британский ЗРК Rapid Ranger ВСУ

МО РФ: ВСУ впервые потеряли британский ЗРК Rapid Ranger
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска уничтожили зенитный ракетный комплекс Rapid Ranger производства Великобритании в зоне спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Как сообщили в ведомстве, в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 220 человек. Также были уничтожены американский бронеавтомобиль HMMWV, 18 других автомобилей, два орудия полевой артиллерии и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Rapid Ranger производства Великобритании.

Об уничтожении Rapid Ranger военные сообщили впервые.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские военные нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры и энергетики, которые используют ВСУ.

В ведомстве отметили, что удары производили оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.

Также российские военные поразили украинские логистические центры, пункты временной дислокации военных ВСУ в 144 районах.

Ранее ВС РФ ударили по фурам, перевозившим дроны в Днепропетровской области.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему ремонт, свадьба и отпуск всегда выходят дороже, чем мы рассчитываем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!