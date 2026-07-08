Средства ПВО за сутки сбили более 900 БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки уничтожили 903 беспилотника и восемь авиационных бомб ВСУ. Об этом сообщили Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 903 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в публикации.

Кроме того в оборонном ведомстве рассказали, что в ночь на 8 июля российские силы провели массированную атаку на объекты военно-промышленного комплекса Украины, расположенные в Киеве. Отмечается, что групповой удар был нанесен «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».

Российские войска при помощи боевых самолетов, беспилотников и ракет уничтожили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ), склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 157 районах в зоне проведения спецоперации.

Ранее в Минобороны РФ назвали число сбитых с начала года беспилотников над Россией.