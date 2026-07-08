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Армия

Установлена причастность высокопоставленного украинского военачальника к убийствам в Мариуполе

СК: экс-глава Нацгвардии Украины Лебедь причастен к гибели 365 жителей Мариуполя
Максим Блинов/РИА Новости

Установлена причастность бывшего командующего Национальной гвардии Украины, генерал-лейтенанта Юрия Лебедя к гибели не менее 365 жителей Мариуполя в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.

По данным СК, в 2022 году по приказам Лебедя боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) блокировали Мариуполь, чтобы не допустить выхода мирных жителей и использовать их для прикрытия. Тех, кто пытался покинуть город, украинские националисты убивали, говорится в сообщении Следкома. В результате этих преступлений погибли не менее 365 человек, разрушены 45 тысяч объектов жилого фонда и социальной инфраструктуры.

Лебедь в качестве обвиняемого выступает по делу о жестоком обращении с гражданским населением. Он объявлен в международный розыск.

Накануне Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к пожизненному заключению четырех командиров ВСУ по делу об убийствах, уничтожении чужого имущества и жестоком обращении с военнопленными. Установлено, что с февраля по май 2022 года они участвовали в блокаде Мариуполя и отдавали приказы взять город в кольцо, минировать территорию и наносить артиллерийские удары. Кроме того, командиры приказывали своим подчиненным убивать военнослужащих и мирных жителей.

Ранее в Мариуполе сорвали подготовку теракта в районном суде.

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