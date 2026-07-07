Командиры ВСУ получили самое жесткое наказание за убийство почти 100 человек в Мариуполе

Четырем командирам ВСУ дали пожизненное за убийство 93 человек в Мариуполе

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор в отношении четырех командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) по делу об убийствах, уничтожении чужого имущества и жестоком обращении с военнопленными. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Следствие установило, что украинские военнослужащие с февраля по май 2022 года участвовали в блокаде Мариуполя. Они отдавали приказы взять город в кольцо, минировать территорию и наносить артиллерийские удары. Кроме того, командиры приказывали своим подчиненным убивать военнослужащих и мирных жителей.

В результате было убито 93 мирных жителя, в том числе военнопленных, а также совершено покушение на убийство еще 81 лица. При обстрелах были разрушены объекты жилого фонда и повреждена гражданская инфраструктура.

Суд приговорил каждого подсудимого к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

До этого суд в ДНР заочно приговорил украинского военнослужащего к 28 годам колонии строгого режима за пытки российского солдата, попавшего в плен в ходе боевых действий. Суд признал бойца ВСУ виновным в применении запрещенных методов в рамках конфликта и расправе над российским военным с особой жестокостью.

Ранее в ООН заявили о пытках людей в украинском плену.