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Украинские диверсанты в форме российских военных пытались пробраться в тыл ВС РФ

Дроноводы «Центра» ликвидировали диверсантов ВСУ, переодетых в российскую форму
Евгений Биятов/РИА Новости

Операторы беспилотных систем группировки войск «Центр» на днепропетровском направлении обнаружили и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), участники которой были переодеты в российскую военную форму. Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий группировки Иван Сильнягин.

По словам бойца, по радиосвязи российские подразделения получили информацию о приближении к их позициям диверсионно-разведывательной группы, состоявшей из четырех человек — все участники группы были полностью экипированы в российскую военную форму. После получения этих сведений все подразделения были приведены в боевую готовность и предупреждены о возможной угрозе.

Сильнягин сообщил, что диверсантов удалось уничтожить еще на подступах к российским позициям. По его словам, на проведение операции потребовалось около 40 минут.

До этого сотрудники ФСБ в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожили несколько украинских диверсантов на территории региона.

Ранее пять украинских ДРГ пытались прорваться в тыл российских войск во время «перемирия».

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