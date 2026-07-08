В Ярославской области отбита атака беспилотников

Атака Вооруженных сил Украины в Ярославской области отбита. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Атака врага отбита. Сегодня под утро на территории области было нейтрализовано все четыре беспилотника», — написал он.

По словам главы региона, движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.

Евраев поблагодарил подразделения Минобороны, министерство региональной безопасности Ярославской области и силовые ведомства за слаженное взаимодействие при отражении атаки противника.

Губернатор подтвердил, что в данный момент угрозы атаки беспилотников на территории области нет.

В ночь на 8 июля движение транспорта было перекрыто на выезде из города от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной в целях обеспечения безопасности. На территории Ярославской области на тот момент был объявлен режим беспилотной опасности.

Ранее в Тульской области отразили атаку БПЛА.