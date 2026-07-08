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В Саратовской области при налете беспилотников погиб один человек

Бусаргин: в результате атаки дронов в Саратовской области погиб один человек
Станислав Красильников/РИА Новости

В результате атаки украинских беспилотников в Саратовской области погиб один человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего и подчеркнул, что семье будет оказана необходимая поддержка.

Бусаргин пояснил, что налет вражеских дронов привел к повреждению гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие, которым оказывается необходимая медицинская помощь.

8 июля министерство обороны РФ сообщило, что с начала 2026 года силы противовоздушной обороны ликвидировали над территорией России порядка 68 515 дронов самолетного типа. Больше всего беспилотников сбили в июле — 17 832.

6 июля украинские дроны впервые долетели до Омска. Беспилотные летательные аппараты преодолели 2500 км от украинской границы и ударили по Омскому нефтеперерабатывающему заводу — одному из крупнейших в мире.

Ранее военный раскрыл, откуда ВСУ запустили более 500 беспилотников для удара по России.

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