Военный раскрыл, откуда ВСУ запустили более 500 беспилотников для удара по России

Капитан Дандыкин: более 500 БПЛА ВСУ летели из Черниговской и Сумской областей

Более 500 беспилотников ВСУ, атаковавших Россию в ночь на 6 июля, были запущены с территории Черниговской и Сумской областей. Об этом News.ru военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«ВСУ могли запустить беспилотники из Черниговской и Сумской областей. Если брать другие направления, то из Николаевской области, а также с территорий Запорожской и Херсонской областей, которые временно контролируются ВСУ», — сказал Дандыкин.

По его словам, Украина запускает дроны из приграничных регионов, чтобы повесить на них больше взрывчатки. ВСУ бьют по мирной инфраструктуре, «откровенно охотятся за гражданским транспортом, наносят удары по жилым домам и соцобъектам», напомнил военный.

До этого в Минобороны сообщили, что в ночь на 6 июля силы ПВО выявили и уничтожили 519 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.

Дроны были ликвидированы над 19 областями — Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым, также БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря.

Ранее в Германии сделали заявление о России перед саммитом НАТО.