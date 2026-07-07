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Над Калужской областью за день уничтожили почти 20 украинских беспилотников

Губернатор Шапша: 19 БПЛА уничтожены над Калужской областью за день
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

За день над Калужской областью силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали 19 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Владислав Шапша.

«Силами ПВО уничтожены 19 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Думиничского, Жиздринского, Износковского, Людиновского, Малоярославецкого, Мосальского, Сухиничского, Ульяновского, Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраинах Обнинска и Калуги», — написал он.

Утром 7 июля глава региона сообщал о возгорании на одном из промышленных предприятий региона в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Шапша уточнил, что ночью в Боровском, Дзержинском, Сухиничском муниципальных округах, а также на окраине Калуги были перехвачены шесть дронов.

Предварительно, никто не пострадал, отмечал глава региона.

Накануне беспилотники ВСУ впервые долетели до Омска. БПЛА преодолели 2500 км от украинской границы и ударили по Омскому нефтеперерабатывающему заводу — одному из крупнейших в мире. Над городом поднялся столб черного дыма. На этом фоне в местном аэропорту ограничили взлет и посадку самолетов. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее Белоусов рассказал о защите от БПЛА в России.

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