Украинского штурмовика Субботу осудили на 15 лет за вторжение в Курскую область

Суд вынес приговор в отношении штурмовика Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталия Субботы по делу о вторжении на территорию Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.

Установлено, что весной 2025 года Суббота, вооруженный автоматом и гранатами, в составе подразделения незаконно пересек границу России. В Суджанском районе Курской области он наблюдал за населенным пунктом, жителями и действиями российских военных, а также участвовал в блокаде территории и удержании ее под незаконным вооруженным контролем.

Суд признал Субботу виновным и назначил ему 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима.

До этого был вынесен приговор другому украинскому боевику Антону Зайцеву за незаконное вторжение в Курскую область и теракт. Следствие установило, что 27 марта 2025 года мужчина вместе с другими военнослужащими на бронированном автомобиле незаконно проник на территорию Суджанского района. При нем были автомат и шесть гранат. Он участвовал в захвате и удержании под вооруженным контролем населенного пункта Гуево, дестабилизации работы органов государственной власти и местного самоуправления. Кроме того, Зайцев противодействовал российским военным, а также запугивал мирных граждан. Его приговорили к 16 годам лишения свободы.

Ранее Песков напомнил слова Путина о том, что Украина заплатит территориями за вторжение в Курскую область.