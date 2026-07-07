Российский боец рассказал, как три месяца выживал под обстрелами без воды и сна

RT: бойцы СВО три месяца удерживали позицию под ударами дронов и минометов

Двое российских военных на протяжении трех месяцев удерживали позицию, отбитую у ВСУ, несмотря на постоянные обстрелы и нехватку воды. Об их истории рассказал RT.

По словам бойца с позывным «Сансара», в течение нескольких дней подряд он и его сослуживец «Белей» не могли покинуть блиндаж из-за непрерывного огневого воздействия. Попытки доставить им воду и другие необходимые вещи предпринимались, однако забрать помощь было невозможно, поскольку противник круглосуточно контролировал местность и постоянно вел обстрелы.

Военнослужащие заняли укрепленный блиндаж в ущелье в феврале 2026 года. Как рассказал «Сансара», российские бойцы предложили находившимся внутри украинским военным сдаться, однако те отказались. После этого опорный пункт был взят с применением взрывчатки и гранатомета.

Вскоре после штурма ВСУ начали атаку с использованием FPV-дронов, беспилотников типа «Баба-яга» и минометов. Один из участников российской штурмовой группы получил тяжелое ранение и был эвакуирован. После этого «Сансара» и «Белей» остались вдвоем удерживать захваченную позицию до подхода подкрепления.

Как отметил «Сансара», противник регулярно направлял к позиции небольшие диверсионные группы, а также применял артиллерию, минометы и беспилотники. Лишь в апреле к бойцам смогло прорваться подкрепление, после чего оборону рубежа продолжили уже пять военнослужащих.

Боец рассказал, что самым тяжелым испытанием стало постоянное напряжение, отсутствие полноценного сна и отдыха. По его словам, любая ошибка могла привести к потере как позиции, так и жизни военнослужащих.

Последняя крупная атака произошла ночью, когда большая группа противника попыталась заминировать подходы к блиндажу и уничтожить его. Российские военнослужащие открыли ответный огонь, а командование скорректировало работу артиллерии и направило FPV-дроны. В результате, как утверждает боец, противник был отброшен с потерями и перестал предпринимать попытки атаковать этот участок.

Заменить «Сансару» и «Белея» удалось только в июне 2026 года, когда к позиции смогла добраться новая группа российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что российский морпех отбился от 17 украинских дронов в Новом Донбассе.