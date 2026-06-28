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Российский морпех отбился от 17 украинских дронов в Новом Донбассе

Российский боец отбился от 17 дронов ВСУ и завершил задание в Новом Донбассе
Евгений Биятов/РИА Новости

Российский военнослужащий в зоне спецоперации в Донецкой народной республике отразил атаку 17 FPV-дронов Вооруженных сил Украины и продолжил выполнение поставленной задачи. Об этом РИА Новости рассказал командир третьего батальона полка с позывным Барс.

Инцидент произошел в населенном пункте Новый Донбасс. По словам собеседника агентства, при переходе открытого участка местности российского бойца обнаружил противник и начал атаковать его FPV-дронами различных типов — на радиоуправлении, и оптоволокне. Однако морпех не растерялся и начал отражать атаку. Так, он уничтожил несколько дронов огнем из стрелкового оружия, а от остальных смог уклониться, добраться до лесополосы и укрыться там.

Барс подчеркнул, что боец проявил выдержку, хладнокровие и выполнил задачу до конца.

16 июня Минобороны РФ сообщило, что Новый Донбасс перешел под контроль российских пехотинцев, воюющих в составе группировки войск «Центр».

Ранее российский боец спас ребенка от беспилотника.

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