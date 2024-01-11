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В ДНР заочно осудили бойца ВСУ за расправу над российским солдатом в Мариуполе

Суд в ДНР заочно приговорил бойца ВСУ к 28 годам за пытки и убийство военного РФ

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Суд в Донецкой народной республике (ДНР) заочно приговорил украинского военнослужащего к 28 годам колонии строгого режима за пытки российского солдата, попавшего в плен в ходе боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры, передает РИА Новости.

Как указано в заявлении, соответствующее решение было принято Верховным судом региона. Инстанция признала бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) виновным в применении запрещенных методов в рамках конфликта и расправе над российским военным с особой жестокостью.

«Верховный суд ДНР вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего батальона оперативного назначения войсковой части 3057 Национальной гвардии Украины старшего солдата Александра Зажиренко», — подчеркнули в пресс-службе.

По информации суда, 29 марта 2022 года украинский солдат обнаружил на одной из улиц в Мариуполе раненого бойца Вооруженных сил РФ. Зажиренко перенес российского военного в один из расположенных рядом жилых домов, чтобы провести допрос. Но в результате солдат ВСУ принялся пытать раненого мужчину, после чего выстрелил ему в висок. В связи с этим суд заочно приговорил мужчину к 28 годам лишения свободы, распорядившись направить его в колонию строгого режима.

Ранее в МИД РФ пообещали возмездие каждому преступнику украинского режима.

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