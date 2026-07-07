Минобороны отчиталось об уничтожении двух ракет ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбили 2 ракеты большой дальности «Нептун» и 797 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, за этот период также были сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 452 дрона ВСУ над российскими регионами.

В ночь на 6 июля Вооруженные силы России провели массированную атаку на объекты военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, расположенные в Киеве и Киевской области. Кроме того, были атакованы военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. Это было сделано в ответ на атаки Киева на гражданскую инфраструктуру России, уточнили в Минобороны РФ.

Ранее российские войска сорвали массированную атаку, спланированную Зеленским к саммиту НАТО.