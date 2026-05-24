Украинского офицера Игоря Войцеховского ликвидировали на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Ликвидирован майор Войцеховский Игорь Валентинович, <...> 1993 года рождения. Занимал должность офицера управления 1-го батальона 104-й бригады теробороны», — рассказал источник агентства.

20 мая журналисты РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры написали, что в районе населенного пункта Избицкое в Харьковской области была уничтожена 5-я рота 127-й мотострелковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую недавно пополнили мужчинами с инвалидностью. Информация о переброске негодных к службе украинских солдат в район Избицкого поступила за пять дней до этого. По словам источника агентства, один из мобилизованных граждан страдает синдромом Мэллори-Вейса — это состояние, при котором идет интенсивное кровотечение из продольных разрывов слизистой оболочки нижней трети пищевода и кардиального отдела желудка.

Ранее российские подразделения взяли под контроль село в Харьковской области.