Солдат-срочников отправят тушить пожары из-за нехватки кадров

Правительство одобрило законопроект, предусматривающий привлечение солдат-срочников для усиления воинских подразделений Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России. Призванные военнослужащие будут задействованы в тушении пожаров и проведении спасательных операций, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в правительственных структурах.

Согласно предложенной инициативе, сфера деятельности воинских подразделений ФПС будет существенно расширена. Если ранее их полномочия ограничивались охраной закрытых территорий, режимных и особо важных объектов, то новые нормы позволят им осуществлять деятельность на территории населенных пунктов и в различных организациях.

Законопроект был внесен в Государственную думу 22 апреля 2026 года группой депутатов от фракции «Единая Россия», включая вице-спикеров Викторию Абрамченко и Петра Толстого, а также заместителей председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного и Эрнеста Валеева. На данный момент документ ожидает прохождения первого чтения.

Ранее в Генштабе ответили, могут ли срочников отправить на СВО.