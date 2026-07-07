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Армия

В США рассказали об успешном применении Россией модернизированных самолетов ДРЛОиУ

MWM: Россия, используя самолеты А-50У, успешно перехватила ракеты «Фламинго»
Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Российская армия с помощью самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50У осуществили успешный перехват украинских крылатых ракет FP-5 «Фламинго». Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine (MWM).

По данным журнала, в ночь на 5 июля Воздушно-космические силы России использовали оснащенный современным радаром самолет А-50У для обнаружения пытавшихся атаковать Удмуртию ракет «Фламинго». Благодаря этому войскам противовоздушной обороны и авиации РФ удалось успешно перехватить и уничтожить более пяти украинских ракет.

В материале отмечается, что усовершенствованный вариант А-50У обладает большей на 15-20% дальностью полета по сравнению с базовым. Это позволяет самолету свыше девяти часов находиться в воздухе без дозаправки. Установленный на борту А-50У радиотехнический комплекс «Шмель-2» обеспечивает на 33% большую дальность обнаружения целей, благодаря чему самолет ДРЛОиУ в состоянии отслеживать до 300 объектов и предоставлять цели до 40 самолетам-перехватчикам. Базовый же вариант А-50У мог отслеживать лишь 200 объектов и предоставлять данные только 20 самолетам.

2 июня сообщалось, что в российские войска передали модернизированный самолет А-50У.

Согласно открытым данным, модернизированный локатор самолета способен «видеть» бомбардировщики на расстоянии до 600-650 км, истребители — до 400 км, а баллистические и крылатые ракеты отслеживаются на дальностях до 200-300 км.

Ранее российские войска получили ключевые для ПВО ракетные комплексы.

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