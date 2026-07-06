На Украине разбился военный вертолет Ми-8

В Полтавской области при крушении вертолета Ми-8 не выжили четыре человека

Четыре украинских военных не выжили при крушении вертолета Ми-8 в Полтавской области. Об этом сообщили в горсовете города Броды Львовской области.

По данным местных властей, крушение вертолета произошло 30 июня во время выполнения боевого задания по перехвату российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В горсовете уточнили, что в результате авиакатастрофы не выжил весь экипаж.

27 июня истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины потерпел крушение в Полтавской области. Уточняется, что связь с самолетом была потеряна ночью. Пилот смог катапультироваться. Он самостоятельно связался с поисково-спасательной командой, после чего его доставили в медицинское учреждение.

В марте в Минобороны РФ сообщили, что специалисты войск беспилотных систем с применением ударного беспилотника «Герань» поразили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Михайловка Днепропетровской области.

Ранее в ВСУ заявили, что не справляются с российскими БПЛА «Герань».