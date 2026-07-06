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Армия

Военный эксперт раскрыл вероятную тактику взятия Славянска и Краматорска

Военэксперт Кнутов: ВС РФ окружат Славянск и Краматорск, отрезав логистику ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска отрежут логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Славянска и Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР), после чего окружат эти населенные пункты. Об этом News.ru заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

«Это позволит исключить ротацию ВСУ, подвоз боеприпасов и резервов, проведение ротации. Тем самым можно будет измотать группировку, а потом уже обескровить ее и фактически уничтожить», — сказал эксперт.

Кнутов добавил, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России показали высокий профессионализм при взятии под контроль Константиновки. По словам историка, слаженная работа при использовании тактики просачивания, поддержки беспилотников и наступления с двух направлений позволила успешно выполнить боевую задачу.

Несколькими часами ранее Кнутов сообщил, что после перехода Константиновки под контроль российские военные будут брать в огневой мешок Славянско-Краматорскую агломерацию. ВС РФ займутся изматыванием сил противника на этом направлении, на что может уйти более 40 дней, после чего армия приступит к непосредственному освобождению населенных пунктов, отметил эксперт.

Ранее военный эксперт назвал стратегическую задачу ВС РФ на 2026 год.

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