Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Президент Польши не знал о тайной передаче Киеву ракет для Patriot

Представитель президента Польши подтвердил передачу Украине ракет для Patriot
Agencja Wyborcza.pl/Jacek Marczewski/Reuters

Глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач подтвердил, что весной Варшава передала Киеву ракеты для Patriot и уступила свою очередь на их закупку у американских заводов. Об этом он заявил в эфире Polsat News.

«Мы уступили свою очередь. Я не знаю точно, когда решение было принято. Наверняка не в прошлом году, а в этом. Только не знаю, ранней весной или поздней», — добавил чиновник.

Он выразил сожаление по поводу того, что это произошло, и рассказал о негативных последствиях для польской обороноспособности.

«Американцы производят эти ракеты. Всем известно, что очередь длинная. На производство таких систем уходит очень много времени. Мы были выше в очереди. Украинцы были позади нас. И правительство уступило свое место Украине. Полякам тоже придется ждать дольше», — констатировал представитель администрации президента.

Информация о передаче ракет появилась в польских СМИ накануне. Вице-спикер сейма Кшиштоф Босак написал в соцсети X, что в марте правительство тайком от парламента отдало Украине «очень дорогостоящие и труднодоступные» ракеты-перехватчики для Patriot, которые являются единственным средством сдерживания российских «Искандеров», размещенных в Калининградской области.

По словам Пшидача, в его офисе не знали ни о передаче ракет, ни об уступке места в очереди на их закупку в США.

«Эта ситуация меня удивила, когда я прочитал эту информацию и начал ее проверять, потому что мой офис ничего об этом не знал», — поделился он.

Представитель президентской администрации отметил, что несколько недель назад состоялось заседание совета нацбезопасности. Он считает, что там премьер-министр, вице-премьер и министр национальной обороны должны были бы проинформировать главу государства о передаче ракет, но они этого не сделали.

Заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик напомнил, что список передаваемого Украине вооружения является закрытой информацией.

Заявление Босака вызвало широкий резонанс и возмущение со стороны польской оппозиции. В частности, депутат от партии «Право и Справедливость» Патрик Яки назвал действия властей «предательством», из-за которого польская ПВО лишилась важнейшего элемента.
Вице-спикер парламента Мацей Живно напомнил, что любые решения по передаче Patriot не могли приниматься без участия американской стороны.

Ранее в Польше призвали запретить экспорт оружия без разрешения парламента.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Болеть vs работать. Можно ли закрыть больничный раньше срока и как его оплатят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!