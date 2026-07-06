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Армия

В Японии объяснили риски из-за выпуска беспилотников на автозаводах

Глава Mitsubishi заявил, что автозаводы не подходят для выпуска военных БПЛА
Shutterstock

Попытки переоборудовать простаивающие автомобильные заводы для производства военных беспилотных летательных аппаратов обречены на провал и могут привести к безрезультативному расходованию бюджетных средств. Об этом заявил генеральный директор японской корпорации Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Эйсаку Ито в интервью газете Financial Times (FT).

Ито подчеркнул, что автомобильные заводы рассчитаны на массовый выпуск одной и той же продукции, тогда как военные беспилотники требуют постоянного изменения конструкции и производства малыми партиями.

Издание омтечает, что заявление главы MHI прозвучало на фоне дискуссий в Европе инициативы переоборудования автомобильных заводой под выпуск военной продукции. В частности, французская Renault уже заключила сделку о производстве БПЛА с компаниями Turgis Gaillard и Thales, Volkswagen обсуждает сотрудничество с израильскими производителями систем противовоздушной обороны, а Mercedes-Benz рассчитывает начать выпуск беспилотников совместно с Tytan Technologies.

FT также указывает, что Япония планирует сильно расширить производство беспилотников на фоне роста оборонных расходов. В текущем финансовом году бюджет на закупку беспилотных систем был увеличен правительством страны почти в три раза.

Ранее сообщалось, что японский автозавод Nissan переоборудуют под производство боевых беспилотников.

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