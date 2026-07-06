Над Смоленской областью за ночь сбили шесть украинских БПЛА

Губернатор Анохин: шесть БПЛА ВСУ сбиты над Смоленской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшую ночь над территорией Смоленской области уничтожили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.

«За прошедшую ночь над территорией региона силами Министерства обороны России сбиты шесть украинских БПЛА», — говорится в сообщении.

Глава области уточнил, что в результате атаки беспилотников, пострадавших и повреждений зданий нет.

До этого в Минобороны сообщили, что в ночь на 6 июля силы ПВО выявили и уничтожили 519 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.

Дроны были ликвидированы над 19 областями — Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым, также БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря.

Ранее в Минобороны РФ назвали цели ударов по Киеву.