Войска США в значительной степени покинули Эстонию

Власти Эстонии признали, что в стране почти не осталось американских военных

Американские войска в значительной степени покинули Эстонию после того, как министерство войны США приостановила отправку новых подразделений в Европу и начало пересмотр глобального размещения сил. Об этом сообщает портал ERR.

Согласно действующему договору о военном сотрудничестве между Эстонией и США, на территории балтийской страны должен пребывать американский контингент численностью от 500 до 700 военнослужащих. Однако сейчас на эстонской территории находится лишь небольшая часть персонала — в основном обслуживающие подразделения.

Отмечается, что США начали ротацию, но ее реализация приостановлена до окончательного решения по присутствию американских вооруженных сил в Европе. Это решение может быть принято в течение полугода, заявил глава комиссии Рийгикогу по гособороне Калев Стойческу.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил, что текущая ситуация связана с плановой летней ротацией, однако точные сроки возвращения новых подразделений ВС США пока неизвестны.

Глава ведомства добавил, что американцы традиционно проводят ротацию летом. Но пока неизвестно, сколько военнослужащих и какие подразделения прибудут в Эстонию.

Ранее сообщалось, что США начали вывод военных из Литвы.