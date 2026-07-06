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Армия

ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

Собянин сообщил об отражении атаки двух беспилотников ВСУ на Москву
Shutterstock

Силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении, опубликованном в 10:32.

Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

На этом фоне столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. В своем сообщении Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко уточнил, что в связи с этим расписание рейсов может быть частично скорректировано. Мера введена для обеспечения безопасности полетов.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 6 июля выявили и уничтожили 519 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.

Дроны были ликвидированы над Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым, также БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря.

Ранее аэропорт Тюмени временно приостановил работу.

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